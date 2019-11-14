В колледже, где студент устроил стрельбу, занятия возобновятся завтра – пресс-секретарь губернатора Амурской области

В Благовещенском колледже, где студент устроил стрельбу, занятия возобновятся с завтрашнего дня. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь губернатора Амурской области Эльвира Оверченко.

«По информации Минобра, сегодня со студентами работают сотрудники Cледственного комитета, завтра возобновят занятия в главном корпусе. С завтрашнего дня будут работать психологи, если потребуется психологическая помощь студентам и педагогам. Все в состоянии шока. До сих нет единого мнения, почему этот человек мог это сделать. Вроде бы характеризуют этого парня как спокойного, уравновешенного. Ничего не предвещало, по мнению ребят, которые вместе с ним учились», — сказала она.

Э.Оверченко добавила, что на данный момент известно о троих пострадавших.

«Один человек находится в Благовещенской городской клинической больнице, два человека находятся в Амурской областной детской клинической больнице. Что касается Благовещенской городской клинической больницы, парня прооперировали совсем недавно. Там двадцатилетний студент находится с тяжелыми множественными огнестрельными ранами. Сейчас он находится в отделении реанимации, медики за ним наблюдают», — рассказала она.

По сведениям пресс-секретаря, стрелявший студент покончил с собой после того как сотрудники полиции блокировали его в одной из лекционных аудиторий.

Следователи проверят систему охраны колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу по сверстникам. Жертвой нападения стал один человек, трое ранены. Сообщается, что нападавшему 19 лет. Во время нападения он использовал зарегистрированное на себя охотничье ружьё. Позже он вступил в перестрелку с прибывшими на место происшествия полицейскими.