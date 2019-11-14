Преподаватели СППБГу получили направления на медосмотр

Ранее их коллега историк Олег Соколов признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Один из преподавателей факультета журналистики Инна Тимченко написала в Инстаграм, что весь педсостав отправлен на осмотр, в том числе, и у психиатра. В пресс-службе вуза интернет изданию Znak.com рассказали, что эти меры никак не связаны с преступлением. По их словам, документ был подписан до трагических событий с участием бывшего доцента Соколова.