Дональд Трамп намерен обнародовать стенограмму первой телефонной беседы с Владимиром Зеленским уже сегодня

При этом глава Белого дома снова подчеркнул, что хотел бы узнать имя осведомителя, написавшего на него жалобу после второго разговора с президентом Украины. Именно тот диалог стал причиной крупного скандала в Вашингтоне, ставшего поводом для объявления импичмента американскому лидеру. Представители Демократической партии в Конгрессе утверждают, что Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена. Его отца называют одним из главных конкурентов Трампа на грядущих выборах.