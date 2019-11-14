Дональд Трамп намерен обнародовать стенограмму первой телефонной беседы с Владимиром Зеленским уже сегодня

При этом глава Белого дома снова подчеркнул, что хотел бы узнать имя осведомителя, написавшего на него жалобу после второго разговора с президентом Украины. Именно тот диалог стал причиной крупного скандала в Вашингтоне, ставшего поводом для объявления импичмента американскому лидеру. Представители Демократической партии в Конгрессе утверждают, что Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена. Его отца называют одним из главных конкурентов Трампа на грядущих выборах.
2019-11-14T10:30:00+03:00
2019-11-14T10:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 14 ноября 2019
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