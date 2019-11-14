В Москве застрелили трёхкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный открыл огонь и скрылся, сообщает источник ТАСС. Следователи возбудили дело об убийстве и незаконном обороте оружия. О мотивах преступника пока ничего не сообщается.
2019-11-14T10:30:00+03:00
2019-11-14T10:30:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 14 ноября 2019
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