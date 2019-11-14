В Москве застрелили трёхкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный открыл огонь и скрылся, сообщает источник ТАСС. Следователи возбудили дело об убийстве и незаконном обороте оружия. О мотивах преступника пока ничего не сообщается.