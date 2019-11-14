Россиянин Даниил Медведев потерпел второе поражение на групповом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Медведев, посеянный в Лондоне под четвертым номером, встречался с первой ракетке мира Рафаэлем Надалем. В решающем третьем сете наш теннисист вел со счетом 5:1. Однако, сперва не реализовал матчбол на подаче соперника. Затем проиграл 4 гейма кряду. И в итоге, уступил на тай-брейке, проиграв уже второй матч на групповом этапе. Тем не менее Даниил сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового Чемпионата. Это будет возможно в том случае, если в заключительном туре Медведев победит прошлогоднего победителя турнира Сашу Зверева из Германии. А Надаль, в свою очередь, проиграет представителю Греции Стефану Циципасу, который уже гарантировал себе место в полуфинале.

В другой группе путевку в полуфинал Итогового турнира в очном поединке сегодня разыграют между собой Рождер Федерер и Новак Джокович.