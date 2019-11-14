Дональд Трамп не интересуется слушаниями в Конгрессе по вопросу импичмента

В ходе пресс-конференции в Белом доме американский президент сказал, что не посмотрел ни одной минуты трансляции процедуры в Палате представителей. Он назвал происходящее мошенничеством, которое, по его словам, «должно быть запрещено».

Открытая часть слушаний началась накануне и, как ожидается, продолжится в течение ближайших недель. Процедура импичмента была запущена после телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским. Американского лидера обвиняют в попытке начать расследование в отношении сына Джо Байдена, одного из своих главных конкурентов на грядущих выборах.