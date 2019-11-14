Россия по некоторым данным хотела разместить базу в Белоруссии в обмен на скидку при закупке военной техники

В Минске на это не пошли.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась рассказал, что предложение о размещении военно-воздушной базы России поступило во время переговоров о приобретении истребителей СУ-30СМ. В эфире телеканала «Беларусь – 1» генерал-майор отметил, что взамен Москва обещала снизить цену на самолеты.

Зась подчеркнул, что его страна в этом не заинтересована, поскольку намерена развивать свою собственную боевую авиацию, а появление на территории страны российских военных эту задачу не решает.

В итоге Белоруссия договорилась о закупке двенадцати истребителей на собственные средства. Два их них доставили еще вчера, — пишет агентство ТАСС.

Идею развертывания там военной базы обсуждают последние несколько лет. В 2013-ом эту тему поднимал министр обороны России Сергей Шойгу, а в 2015-премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом, президент Белоруссии Александр Лукашенко каждый раз говорил, что считает Россию союзником, но в этой базе страна не заинтересована.

Сейчас в Белоруссии уже есть два российских военных объекта. По данным агентства «Интерфакс», это узел связи военно-морского флота «Вилейка» и радиолокационная станция «Волга». Они входят в систему предупреждения о ракетном нападении.