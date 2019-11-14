Следователи возложили ответственность за крушение пассажирского «Боинга» в Казани в 2013 году на пилотов

О завершении расследования говорится на сайте СК. По данным правоохранительных органов, командир воздушного судна Рустем Салихов ввёл воздушное судно в сложное пространственное положение, а второй пилот – Виктор Гуцул управление на себя не принял.

Катастрофа произошла при посадке самолёта в аэропорту Казани. В результате погибли 50 человек, в том числе, все члены экипажа.