Два человека погибли в результате стрельбы в Благовещенске, которую открыл 19-летний студент

ЧП произошло в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства.

Последовательность событий в колледже еще не восстановлена до конца: по одним данным, 19-летний студент пришел с ружьем в учебное заведение, беспрепятственно миновал пост охраны, зашел в свою аудиторию и там открыл огонь. Портал «Амур.инфо» сообщает, что нападавший сначала отлучился в туалет, а вернулся уже с ружьем. Между тем, по данным источника ТАСС, стрельба началась после того, как студента удалили из аудитории за опоздание.

В официальной версии пока мало деталей: известно, что о стрельбе в колледже сообщили ближайшему наряду ДПС. Ворвавшись в здание колледжа, полицейские вступили в перестрелку с вооруженным студентом. Он оказался заблокирован в аудитории и покончил с собой. Также на месте трагедии было найдено тело еще одного учащегося. Еще три студента были ранены, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным проекта Baza, стрелявшего зовут Данил Засорин. Ружье принадлежало ему, разрешение на его ношение учащийся получил несколько месяцев назад.

Согласно официальной версии, причиной трагедии в Благовещенске мог стать конфликт между сверстниками.