За полгода администрация Instagram заблокировала более трех миллионов постов

Об этом говорится в отчете Facebook об удалённом контенте. Речь идет о публикация, нарушающих политику социальной сети. Все удаленные записи попали в одну из четырех категорий: суицид и членовредительство, детская нагота, террористическая пропаганда, а также покупка или продажа запрещённых товаров. В отчете говорится, что большинство публикаций было обнаружено и удалено ещё до того, как на них пожаловались пользователи.
2019-11-14T09:30:00+03:00
2019-11-14T09:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 14 ноября 2019
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