За полгода администрация Instagram заблокировала более трех миллионов постов

Об этом говорится в отчете Facebook об удалённом контенте. Речь идет о публикация, нарушающих политику социальной сети. Все удаленные записи попали в одну из четырех категорий: суицид и членовредительство, детская нагота, террористическая пропаганда, а также покупка или продажа запрещённых товаров. В отчете говорится, что большинство публикаций было обнаружено и удалено ещё до того, как на них пожаловались пользователи.