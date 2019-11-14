Судебные прения по делу о теракте в петербургском метро начнутся сегодня

На прошлом заседании их не смогли провести из-за болезни одного из адвокатов.

Заседание по делу о теракте в метро Петербурга проведет Второй Западный окружной военный суд. Две недели назад он продлил меру пресечения 11 обвиняемым. Защита возражала против этого, аргументируя свою позицию тем, что стадия судебного следствия по делу уже завершена. Фигуранты уголовного дела содержатся под стражей более двух с половиной лет. Все они отрицают свою вину, а трое заявили, что их пытали сотрудники ФСБ.

Теракт в петербургской подземке произошел в начале апреля 2017 года. Бомба взорвалась на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство, заложенное на «Площади Восстания», правоохранители успели обезвредить.

В результате теракта в метро Петербурга погибли 15 человек, десятки получили ранения.