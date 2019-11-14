Центробанк назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

В таких случаях организация не может удостовериться в подлинной сохранности персональных данных клиента и создаёт риски использования карт не установленным лицом, рассказали «Коммерсанту» в ЦБ. По данным газеты, на такую практику массово жалуются клиенты ОТП-банка. Некоторые из них утверждают, что им присылают карты по «Почте России», даже несмотря на письменные отказы от получения. В самом банке говорят, что используют такой канал общения с клиентами уже около 10 лет.