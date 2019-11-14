Минпромторг предложил ввести квоты для госзакупки российских товаров

Как пишут «Ведомости», государственных заказчиков могут обязать приобретать у российских поставщиков не менее половины товаров от общего объёма закупок. В проекте закона, с которым ознакомились «Ведомости», также говорится, что госкомпаниям, не выполнившим эти условия, на следующий год грозят более жёсткие правила госзаказа. В правительстве отмечают, что такая форма поддержки уже применяется во многих странах.
2019-11-14T09:30:00+03:00
2019-11-14T09:31:08+03:00
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09:30, 14 ноября 2019
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