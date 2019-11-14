Минпромторг предложил ввести квоты для госзакупки российских товаров

Как пишут «Ведомости», государственных заказчиков могут обязать приобретать у российских поставщиков не менее половины товаров от общего объёма закупок. В проекте закона, с которым ознакомились «Ведомости», также говорится, что госкомпаниям, не выполнившим эти условия, на следующий год грозят более жёсткие правила госзаказа. В правительстве отмечают, что такая форма поддержки уже применяется во многих странах.