Российские военные создадут новую базу в Сирии

Вертолёты разместят в городе Камышлы, где до этого находились американские вооружённые силы. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на начальника комендатуры Тимура Ходжаева, на базе разместят силы, участвующие в патрулировании сирийско-турецкой границы. В сообщении Минобороны говорится, что вертолёты вылетают по маршрутам каждый день на протяжении последней недели. Патрулирование проходит в соответствии с договорённостями, которые в конце октября были достигнуты между Москвой и Анкарой.