Российские военные создадут новую базу в Сирии

Вертолёты разместят в городе Камышлы, где до этого находились американские вооружённые силы. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на начальника комендатуры Тимура Ходжаева, на базе разместят силы, участвующие в патрулировании сирийско-турецкой границы. В сообщении Минобороны говорится, что вертолёты вылетают по маршрутам каждый день на протяжении последней недели. Патрулирование проходит в соответствии с договорённостями, которые в конце октября были достигнуты между Москвой и Анкарой.
2019-11-14T09:30:00+03:00
2019-11-14T09:30:49+03:00
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09:30, 14 ноября 2019
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