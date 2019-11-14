Миссия МВФ сегодня прибудет в Киев для продолжения консультаций по новой программе сотрудничества

Ранее сообщалось, что предыдущие консультации не привели к успеху.

Делегацию Международного валютного фонда на Украине возглавит официальный представитель фонда Рон ван Роден. Как ожидается, на переговорах речь пойдет о новой программе кредитования. В обмен на предоставление очередного транша МВФ требует провести серию реформ для обеспечения финансовой стабильности Украины. Они включают в себя в том числе изменение налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики.

В конце октября газета The Wall Street Journal сообщила, что МВФ откладывает предоставление Киеву помощи. По данным источников издания, причиной стали опасения, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, украденные из местных банков. Ранее в сентябре ван Роден заявлял, что представители МВФ выявили недостатки в правовой базе, повсеместную коррупцию, а также доминирование неэффективных государственных предприятий и олигархов.

Предыдущий транш от МВФ, который составил почти четыре миллиарда долларов, Украина получила в декабре прошлого года.