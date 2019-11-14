Не менее тридцати человек погибли из-за обстрела Газы со стороны Израиля

Страны проводили атаки друг на друга несколько дней подряд.

В результате вчерашних обстрелов погибли тридцать два человека – сообщает агентство France Press. По его данным, к известным двадцати шести жертвам добавилась семья из шести человек.

Обмен такими атаками происходит с начала недели. В ночь с понедельника на вторник израильская армия нанесла несколько ударов по командирам группировки «Исламский джихад». В результате погиб один из её лидеров Баха Абу эль-Атта вместе с женой, а также родственники других влиятельных людей из этой организации.

В ответ Палестина начала массированный обстрел территории Израиля, всего по стране выпустили 360 ракет. В Тель-Авиве отмечают, что если их операция заключалась в нескольких точечных выстрелах по террористам, то соседи в свою очередь, били по гражданским объектам.

Уже несколько часов в стране действует режим прекращения огня. По данным France Press Израиль и группировка «Исламский джихад» договорились о перемирии при посредничестве Египта.