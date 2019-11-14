Историк Олег Соколов, по некоторым данным, застрелил бывшую студентку, когда та спала

Как пишет интернет-издание «Фонтанка», смерть Анастасии Ещенко наступила около 2 часов ночи. Как сообщалось ранее, доцент открыл стрельбу во время ссоры с девушкой, однако «Фонтанка» утверждает, что после конфликта Ещенко легла спать. Соколов якобы выпустил в нее четыре пули.

Историка арестовали на два месяца по делу об убийстве. На прошлой неделе его обнаружили в реке Мойке с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки. Соколов признался, что убил сожительницу и пытался избавиться от тела.