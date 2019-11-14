Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов

Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов. Об этом пишет газета Wall Street Journal, чьи источники утверждают, что из-за этого в консультациях между Вашингтоном и Пекином возникла заминка. Власти КНР полагают, что сделка с указанием точной суммы не позволит им действовать более гибко.

На этой неделе Трамп говорил, что соглашение в рамках первого этапа в урегулировании споров о торговле может быть заключено уже в ближайшее время.