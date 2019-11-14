Число жертв израильских ударов по Сектору Газа превысило 30 человек

Такие данные приводит агентство Франс-пресс со ссылкой на Министерство здравоохранения палестинского анклава.

Накануне вечером израильская авиация продолжила наносить удары по целям Хамас. Армия обороны заявила о том, что авианалёты стали ответом на действия радикалов, которые ранее выпустили по Израилю около 360 ракет.

Несколькими месяцами ранее премьер Беньямин Нетаньяху пообещал в случае победы на парламентских выборах распространить израильский суверенитет на часть Западного берега реки Иордан. Эти слова были отрицательно восприняты палестинцами.