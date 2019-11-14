Занятия в колледже Приамурья, где студент устроил стрельбу, прерваны на неопределенный срок

С учащимися работают следователи и психологи – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства устроил 19-летний студент. В результате три человека были ранены, один погиб. Сам нападавший покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По одной из версий, причиной трагедии стал конфликт между сверстниками, по другой – студент открыл огонь после того, как его не пустили на занятия из-за опоздания.