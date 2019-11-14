В Мещанском суде Москвы сегодня продолжатся слушания по делу «Седьмой студии»

В ноябре разбирательство началось заново после того, как дело вернули в прокуратуру.

Дело «Седьмой студии» рассматривается в ежедневном режиме, и накануне в суде целый день допрашивали главного свидетеля обвинения, экс-бухгалтера театральной организации Нину Масляеву. Она рассказала, что вскоре после устройства на работу её попросили сформировать «чёрную кассу», из которой выплачивались зарплаты сотрудникам и финансировались декорации. По словам Масляевой, инициатором этой схемы был бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Также она рассказала о сдаче фиктивных отчетов по госконтракту с министерством культуры. Кроме того, свидетель утверждает, что стоимость спектаклей «Седьмой студии» завышалась, а часть денег присваивалась.

Фигурантов так называемого «театрального дела», среди которых – режиссер Кирилл Серебренников, обвиняют в хищении не меньше 133 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». Из всех обвиняемых свою вину признала только Масляева.

Ранее в ходе второго рассмотрения дела в суде огласили материалы, а также допросили экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.