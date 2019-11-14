В Люблинском суде сегодня продолжиться рассмотрение дела «Нового величия»

Его фигурантов обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Обвинение на прошлом заседании закончило представлять доказательства по делу «Нового величия». Всем его фигурантам продлили меру пресечения на три месяца. Обосновали это тем, что судебное следствие еще не закончилось, а обвиняемые могут оказать давление на свидетелей. Защита обратила внимание на то, что все свидетели засекречены. Адвокаты просили смягчить меру пресечения. Ранее в суде был допрошен ключевой свидетель, которого, по некоторым данным, зовут Родион Зелинский, на его показаниях строится обвинение. Защита обвиняемых считает его провокатором, связанным с силовиками. В суде он давал показания в «условиях исключающих видимость» — стороны слышали только его голос. 10 фигурантов дела «Нового величия» были задержаны в марте прошлого года. По версии следствия, молодые люди создали экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых утверждает, что обвиняемые стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию и написал устав.

Двоим фигурантам дела ранее уже вынесли приговоры. Один из них, Павел Ребровскиий, отказался от своих показаний – его дело направлено на новое рассмотрение.