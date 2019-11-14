Два человека погибли в результате стрельбы в колледже в Благовещенске

Одним из них был сам нападавший.

Девятнадцатилетний студент пришел с охотничьим оружием в колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Во время занятий он отлучился в уборную, а вернулся уже с ружьем, — рассказали очевидцы интернет-порталу «Амур.инфо». У источников агентства ТАСС другая версия, по их данным, стрельба началась после того, как молодого человека не пустили на пару из-за опоздания. В результате нападавший убил своего ровесника, и ранил еще троих человек, один из них сейчас в тяжелом состоянии.

Официально имя нападавшего не называется, но сайт Baza пишет, что им был студент четвертого курса Данил Засорин. По информации издания, сначала он пытался отстреливаться от сотрудников ГИБДД, которые первыми пришли на помощь, но после того, как его ранили, стрелок покончил с собой.

По факту произошедшего уже завели уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Полицейские утверждают, что по предварительным данным причиной трагедии стал некий конфликт между сверстниками.

Местные власти тем временем утверждают, что в колледже, где произошло нападение, была охрана, а перед началом учебного года проходили все необходимые проверки.