По факту стрельбы в колледже Благовещенска возбуждено уголовное дело по статье об убийстве из хулиганских побуждений

Стрельбу в колледже строительства устроил 19-летний студент учебного заведения. По данным регионального УМВД, в результате стрельбы погибли два человека, в том числе нападавший, еще трое получили ранения. Один из них – в тяжелом состоянии. Предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Региональные правоохранители утверждают, что стрелок покончил с собой.