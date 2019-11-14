В поисках пятилетней девочки, пропавшей на севере Крыма, будут задействованы беспилотные летательные аппараты

Об этом ТАСС сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Liza Alert Крым». Ранее сообщалось, что 12 ноября девочка 2013 года рождения ушла из дома в селе Кропоткино в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.