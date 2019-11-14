Молодой человек, устроивший стрельбу в колледже Благовещенска, покончил с собой

Об этом сообщается на сайте УМВД по Амурской области. По данным полиции, в результате стрельбы погибли два человека, в том числе нападавший, еще трое получили ранения. Предварительно причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Злоумышленник совершил суицид с использованием своего оружия – пятизарядного ружья. Среди правоохранителей пострадавших нет.