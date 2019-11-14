Сегодня состоятся очередные матчи отборочного цикла Чемпионата Европы по футболу 2020 года

В группе А сборная Англии может оформить выход на Евро, если сыграет хотя бы в ничью с аутсайдером – Черногорией. Куда более захватывающим обещает быть встреча Чехия – Косово. Чехи пока имеют на одно очко больше. Если они победят, то тоже гарантируют себе участие в финальном турнире. В случае ничьей или победы косоваров возможны варианты, поскольку в последнем туре эта команда играет с Англией.

В группе B Португалия может остаться без чемпионата Европы. Украина уже застолбила первое место вне зависимости от результатов, а Португалия всего на очко впереди Сербии, которой в последнем туре играть с Украиной. Сегодня сербы встречаются с Люксембургом, а Португалия – с Литвой. Три матча состоится в группе H. Франция, которая набрала 19 очков скорее всего добавит еще три после матча с Молдовой. 19 очков и у Турции, которая играет Исландией. Островитяне набрали 15 и сохраняют шансы на Евро.

Сборная России, которая уже пробилась в финальный турнир свой матч сыграет в субботу против Бельгии.