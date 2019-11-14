В Госдуме обсудят предложение снизить возраст выхода на пенсию для жителей Дальнего Востока

По этому вопросу сегодня проведут парламентские слушания.

Дать возможность женщинам уходить на пенсию в 55, а мужчинам в 60 лет, так же как раньше, предложил депутат Николай Харитонов. Он мотивировал это тем, что на Дальнем Востоке суровые климатические условия и тяжёлая жизнь. Отток населения из федерального округа из-за пенсионной реформы резко вырос, отмечает депутат-коммунист. Харитонов, глава думского комитета по региональной политике, подготовил законопроект. В нём он привёл данные о том, что на Дальнем Востоке более низкий по сравнению со среднероссийским уровень зарплат и как следствие невысокая покупательная способность населения. Кроме того смертность на Сахалине, Чукотке и в Еврейской автономной области в полтора раза больше средних показателей по стране, отмечает депутат. Эксперты, опрошенные газетой «Московский комсомолец», полагают, что правительство вряд ли пойдёт на снижение пенсионного возраста в отдельном федеральном округе. Поскольку эта мера не остановит отъезд населения из депрессивных регионов.

Пенсионная реформа в прошлом году вызвала массовое недовольство россиян. Несмотря на это её одобрила Госдума и утвердил президент Путин. Реформа предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60ти для женщин.