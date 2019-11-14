Симоновский суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит сразу несколько исков в отношении соратников Навального

Симоновский суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит сразу несколько исков в отношении соратников Алексея Навального. Все они были поданы из-за летних протестных акций в столице.

Сотрудники ФБК Георгий Албуров и Любовь Соболь начнут день с предварительного судебного заедания по иску Главного управления МВД по Москве. Он связан с летними акциями в поддержку независимых кандидатов, недопущенных до выборов в Мосгордуму. В МВД подали еще один такой иск, ответчиками по которому являются Соболь и Албуров, а также другие оппозиционеры. С них хотят взыскать почти 10 миллионов рублей. После этого заседания у сотрудников ФБК на одно время назначено рассмотрение иска со стороны «Мосгортранса», а также одного из заведений лапшычной сети «Тянем-потянем». Оно находится на Центральном рынке на Рождественском бульваре, который 3 августа закрывали из-за акций протеста. Руководство лапшычной хочет взыскать с Соболь и Албурова 100 тысяч рублей. С летними протестами связаны и претензии «Мосгортанса», а также «Московского Метрополитена» и ГБУ «Автомобильные дороги». Иски бюджетных организаций также должны быть рассмотрены сегодня. Они считают, что организаторы акций ответственны за помехи в их работе, возникшие из-за митингов.

Сумма требований со стороны трех столичных предприятий составляет почти 4 миллиона рублей. Сторонники Навального считают, что эти иски – форма финансового давления на оппозицию