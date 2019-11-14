Студент, устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске, при задержании стрелял в полицейских

Правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь. Как сообщила пресс-служба УМВД по Амурской области, прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа молодого человека с оружием — пятизарядным ружьем. Полицейские заблокировали злоумышленника в одной из аудиторий. Одновременно была организована эвакуация студентов и преподавателей. Среди полицейских пострадавших нет.

Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства Погибли от одного до двух человек, включая стрелявшего. Трое пострадали. По предварительным данным, злоумышленник совершил самоубийство.