Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране. По его словам, США «навязали Венесуэле Хуана Гуайдо, а теперь объявляют Жанин Аньес президентом Боливии». В своем заявлении в Twitter, Моралес также осудил решение президента США Дональда Трампа признать новое правительство Боливии легитимным.