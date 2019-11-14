Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян в Османской империи. Такое решение глава юридического комитета палаты принял после встречи в Белом доме с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как заявил Грэм, сенаторам не следует «приукрашивать или пытаться переписать историю». Он также выразил надежду, что Турция и Армения сами «решат эту проблему вместе».Две недели назад палата представителей приняла резолюцию о признании массовых убийств армян в Османской империи в 1915—1923 годах геноцидом.
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