Семь человек погибли в Забайкалье из-за столкновения трех автомобилей

Как передает «Интерфакс», ДТП произошло на федеральной трассе Чита – Забайкальск. В 60 км от поселка Агинское водитель микроавтобуса столкнулся со стоящей грузовой автомашиной. От удара микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент проезжал ЗИЛ-130".
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