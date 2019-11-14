Студент колледжа, который открыл стрельбу по одногруппникам в в Благовещенске, застрелился

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По предварительным данным студент открыл огонь после того, как его удалили из аудитории за опоздание. Огонь по учащимся велся из пятизарядного ружья. По версии УМВД, причиной стрельбы в колледже стал конфликт между студентами. По данным регионального Минздрава, три человека пострадали. На месте происшествия работают оперативные службы. Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях.