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06:16, 14 ноября 2019

Студент колледжа в Благовещенске открыл стрельбу после того, как его удалили из аудитории за опоздание

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, огонь велся из пятизарядного ружья. Есть погибший и пострадавшие. Источник ТАСС утверждает, что нападавший сам был студентом, он покончил с собой.



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