Сегодня на итоговом теннисном турнире года Новак Джокович и Роджер Федерер разыграют полуфинальную вакансию

Ситуация в группе имени Бьорна Борга сложилась парадоксальная. В первых двух турах австриец Доминик Тим обыграл последовательно Джоковича и Федерера. Оба ветерана в свою очередь справились с дебютантом турнира итальянцем Маттео Береттини. Перед последним туром у них по одной победе, а у Тима две и он гарантировал себе выход в полуфинал. Таким образом на двух великих игроков осталась всего одна вакансия и очный матч между ними. Так что формальностью он точно не станет. По сути Джокович и Федерер сыграют в четвертьфинале без права на ошибку. Эти два теннисиста разыграли летом финал Уимблдонского турнира и Джокович оказался сильнее. Потом Федерер признался, что не мог отойти от поражения несколько недель.

Во втором матче дня встретятся Доминик Тим и Маттео Береттини.