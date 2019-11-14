В Конгрессе США прошли первые открытые слушания по импичменту Дональда Трампа

Президент препятствует работе Конгресса, и его отстранение поможет благоприятно решить судьбу всего государства. Об этом сказал председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф. Адам Шифф является одним из инициаторов процедуры расследования дела об отстранении от должности Трампа.

Это театрализованная кампания демократов: связь Трампа с Россией доказать не удалось, и тогда нашелся другой повод для претензий к президенту. Такое мнение высказал член палаты представителей, республиканец Девин Нуньес. Нуньес назвал аргументы демократов против Трампа фиктивными и клеветническими.

Сам Дональд Трамп не смотрел трансляцию открытых слушаний об объявлении ему импичмента. По его словам, попытки демократов отстранить его от власти это — мошенничество и должно быть запрещено. Открытая часть слушаний в палате представителей началась накануне и продолжится, как ожидается, в течение ближайших недель.