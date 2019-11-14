Студент устроил стрельбу в Благовещенске, в строительном колледже.

Как сообщил ИФ информированный источник, в районе учебного заведения были слышны звуки выстрелов, район оцеплен, на месте работают полиция и

другие оперативные службы. Информацию о стрельбе подтвердили в правительстве области. Как сообщили ТАСС в минздраве Амурской области, погиб один человек, трое пострадали. Подробности пока не уточняются.