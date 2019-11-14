«Роскосмос» потратит 17 млн рублей на несколько тысяч различных новогодних подарков.

По сведениям ИФ, в их числе, в частности, 500 флисовых накидок со звездами и логотипом компании, 1 тыс. наборов космической еды с пакетами химподогрева, 1 тыс. настольных игр, предположительно, лото В подарочные наборы также войдут 800 зарядок для мобильных телефонов, 1,5 тыс. керамических елочных игрушек-луноходов, 800 керамических кружек с крышкой и 800 наборов конфет, раскрашенных в цвета планет Солнечной системы.