В Гонконге сорвался с высоты и погиб, предположительно, один из участников протестов

Тело молодого человека, одетого в черное, было обнаружено в одном из районов в материковой части города, недалеко от многоэтажного складского здания. Причины и обстоятельства случившегося выясняются О возможной принадлежности погибшего к участникам протестных акций говорит черный цвет его облачения.
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