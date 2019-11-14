В Гонконге сорвался с высоты и погиб, предположительно, один из участников протестов

Тело молодого человека, одетого в черное, было обнаружено в одном из районов в материковой части города, недалеко от многоэтажного складского здания. Причины и обстоятельства случившегося выясняются О возможной принадлежности погибшего к участникам протестных акций говорит черный цвет его облачения.