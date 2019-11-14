КС сегодня вынесет решение по жалобе россиянки, передавшей свой дом адвентистам седьмого дня.

Три года назад женщина предоставила дом по договору безвозмездного пользования адвентистам для богослужений, обрядов и церемоний на 4 часа в неделю. Кроме

того, она зарегистрировала дом в качестве юридического адреса религиозной организации. За нецелевое использование недвижимости власти Ростовской области оштрафовали ее на 10 тыс. руб. Суды всех инстанций подтвердили законность вынесенного решения.