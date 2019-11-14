Три года назад женщина предоставила дом по договору безвозмездного пользования адвентистам для богослужений, обрядов и церемоний на 4 часа в неделю. Кроме
того, она зарегистрировала дом в качестве юридического адреса религиозной организации. За нецелевое использование недвижимости власти Ростовской области оштрафовали ее на 10 тыс. руб. Суды всех инстанций подтвердили законность вынесенного решения.
КС сегодня вынесет решение по жалобе россиянки, передавшей свой дом адвентистам седьмого дня.
Три года назад женщина предоставила дом по договору безвозмездного пользования адвентистам для богослужений, обрядов и церемоний на 4 часа в неделю. Кроме