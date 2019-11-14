Экс-президент Боливии Эво Моралес призвал к мирному решению политического кризиса в стране.

При этом он предложил свои услуги. У себя в «Твиттере» он пишет, что для этого готов вернуться на родину. Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает пост президента, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Убежище ему предоставила Мексика.
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