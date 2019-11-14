Сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал резолюцию о признании геноцида армян.

Об этом сам глава юридического комитета Сената сообщил после встречи в Белом доме с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Объясняя свое решение, Линдси Грэм сказал, что сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать. Он добавил, что выступает против данной резолюции «не из-за прошлого, а из-за будущего».