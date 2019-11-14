По итогам переговоров с турецким лидером президент США заявил, что компромисс между закупками Турцией российских ЗРК и поставками американских истребителей-бомбардировщиков будет найден. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил Си-би-эс, что Трамп заявит Эрдогану в ходе его
визита в Америку о недопустимости российских С-400 на территории Турции, являющейся членом НАТО.
Дональд Трамп уверен, что вместе с Эрдоганом найдет решение ситуации с российскими С-400 и американскими F-35.
По итогам переговоров с турецким лидером президент США заявил, что компромисс между закупками Турцией российских ЗРК и поставками американских истребителей-бомбардировщиков будет найден. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил Си-би-эс, что Трамп заявит Эрдогану в ходе его