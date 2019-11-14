Семь человек погибли в Забайкалье из-за столкновения трех автомобилей.

Как передает ИФ, ДТП произошло на федеральной трассе Чита – Забайкальск. В 60 км от поселка Агинское водитель микроавтобуса столкнулся со стоящей грузовой автомашиной. От удара микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент проезжал ЗИЛ-130".
Самое обсуждаемое
Протокол заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г.Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета…
30 лет после коммунизма. Контуры новой эпохи Демократические реформы и ликвидация сегодняшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая демократия в сочетании с эффективной рыночной экономикой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вместе со всем миром в XXI веке…
Популярное за неделю
Президент Турции Тайип Эрдоган вернул американскому лидеру его скандальное послание. Об этом сам Эрдоган сообщил по итогам своих переговоров в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Речь идет о письме, в котором Трамп после начала турецкой операции в Сирии в грубой форме потребовал от Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».