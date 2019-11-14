Против москвича, пытавшегося продать две камеры для наблюдения за своим ребенком, возбудили дело.

Как передает «Дождь», внешне они похожи на обычные лампы для освещения. Денис Кабрера покупал их в качестве альтернативы т.н. «радионяне», а впоследствии решил продать за ненадобностью. Продажей заинтересовалась ФСБ. Сотрудники ведомства сначала звонили и интересовались функционалом камер, а дело возбудили по статье о незаконном сбыте спецсредств. Сейчас москвич находится под подпиской о невыезде.