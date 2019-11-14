В сборной России по футболу остались недовольны новой формой от фирмы Adidas.

Как рассказали Ъ источники в РФС, в частности, их не устроило, что цвета российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке. Кроме того, критике подверглось качество ткани и крой экипировки. Форма была представлена 7 ноября. В ней сборная России должна была закончить отборочный раунд чемпионата Европы 2020. Но 12 ноября пресс-служба РФС заявила ТАСС, что футболисты доиграют оставшиеся матчи против Бельгии и Сан-Марино в форме старого образца.