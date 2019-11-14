Президент Турции Тайип Эрдоган вернул американскому лидеру его скандальное послание.

Об этом сам Эрдоган сообщил по итогам своих переговоров в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Речь идет о письме, в котором Трамп после начала турецкой операции в Сирии в грубой форме потребовал от Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».