В Крыму возбуждено уголовное дело об исчезновении в селе Кропоткино пятилетней девочки.

По данным СК, заявление о пропаже ребенка в полицию подал отец девочки. По его словам, он уехал из дома по делам, заперев дочь одну дома. Когда он вернулся, дверь была открыта, а девочки дома не было. Следов взлома на месте происшествия не было Как передает «Росбалт», ребенка ищут полиция, следователи и местные жители.