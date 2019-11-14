В Самарской области ликвидирован пожар в цехе по переработке нефтепродуктов.

Как сообщает областное управление МЧС, Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет. В числе версий возгорания: нарушение правил безопасности и неосторожное

обращение с огнем. Площадь пожара составила 420 кв.м. Как уточняет ТАСС, загорелось содержимое емкости с нефтепродуктами, находящейся в ангаре частного предприятия.